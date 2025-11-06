يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Mexico في SoftServe من MX$710K لكل year لمستوى L2 إلى MX$891K لكل year لمستوى L3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Mexico الوسطية yearياً MX$657K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SoftServe. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
L2
MX$710K
MX$710K
MX$0
MX$0
L3
MX$891K
MX$891K
MX$0
MX$0
L4
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
