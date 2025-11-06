يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Krakow Metropolitan Area في SoftServe من PLN 191K لكل year لمستوى L2 إلى PLN 309K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Krakow Metropolitan Area الوسطية yearياً PLN 246K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SoftServe. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN 191K
PLN 191K
PLN 0
PLN 0
L3
PLN 239K
PLN 239K
PLN 0
PLN 0
L4
PLN 309K
PLN 309K
PLN 0
PLN 0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
