SoftServe مهندس برمجيات الرواتب في Colombia

يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Colombia في SoftServe COP 167.51M لكل year لمستوى L2. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Colombia الوسطية yearياً COP 200.61M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SoftServe. آخر تحديث: 11/6/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
(المستوى المبتدئ)
COP --
COP --
COP --
COP --
L2
COP 167.51M
COP 162.8M
COP 0
COP 4.71M
L3
COP --
COP --
COP --
COP --
L4
COP --
COP --
COP --
COP --
عرض 1 مستويات أكثر
Block logo
+COP 235.57M
Robinhood logo
+COP 361.49M
Stripe logo
+COP 81.23M
Datadog logo
+COP 142.16M
Verily logo
+COP 89.36M
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في SoftServe?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس ديف أوبس

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في SoftServe in Colombia تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره COP 221,065,455. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في SoftServe لوظيفة مهندس برمجيات in Colombia هو COP 200,607,008.

