يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Bulgaria في SoftServe من BGN 59.3K لكل year لمستوى L2 إلى BGN 61.9K لكل year لمستوى L3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Bulgaria الوسطية yearياً BGN 57.8K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SoftServe. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.3K
BGN 56.3K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.9K
BGN 61.9K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
