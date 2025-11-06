دليل الشركات
SoftServe
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Bulgaria

SoftServe مهندس برمجيات الرواتب في Bulgaria

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Bulgaria في SoftServe من BGN 59.3K لكل year لمستوى L2 إلى BGN 61.9K لكل year لمستوى L3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Bulgaria الوسطية yearياً BGN 57.8K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SoftServe. آخر تحديث: 11/6/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
(المستوى المبتدئ)
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
L2
BGN 59.3K
BGN 56.3K
BGN 0
BGN 3K
L3
BGN 61.9K
BGN 61.9K
BGN 0
BGN 0
L4
BGN --
BGN --
BGN --
BGN --
عرض 1 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات
Block logo
+BGN 99.5K
Robinhood logo
+BGN 153K
Stripe logo
+BGN 34.3K
Datadog logo
+BGN 60.1K
Verily logo
+BGN 37.8K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

ساهم
ما هي المستويات المهنية في SoftServe?

احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس ديف أوبس

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في SoftServe in Bulgaria تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره BGN 129,178. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في SoftServe لوظيفة مهندس برمجيات in Bulgaria هو BGN 61,776.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ SoftServe

الشركات ذات الصلة

  • Arcesium
  • exadel
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى