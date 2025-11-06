يبلغ مجموع تعويض محلل أعمال in Poland في SoftServe PLN 209K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Poland الوسطية yearياً PLN 211K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SoftServe. آخر تحديث: 11/6/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L4
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
