SoftServe محلل أعمال الرواتب في Poland

يبلغ مجموع تعويض محلل أعمال in Poland في SoftServe PLN 209K لكل year لمستوى L4. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Poland الوسطية yearياً PLN 211K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SoftServe. آخر تحديث: 11/6/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L2
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L3
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L4
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
عرض 1 مستويات أكثر
Block logo
+PLN 217K
Robinhood logo
+PLN 333K
Stripe logo
+PLN 74.8K
Datadog logo
+PLN 131K
Verily logo
+PLN 82.2K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أعمال في SoftServe in Poland تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره PLN 291,896. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في SoftServe لوظيفة محلل أعمال in Poland هو PLN 206,338.

