أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Softeq in Poland تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره PLN 265,392. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.