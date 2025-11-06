دليل الشركات
SoftBank
SoftBank مهندس برمجيات الرواتب في Greater Tokyo Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Tokyo Area الوسطية في SoftBank ¥5.89M لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SoftBank. آخر تحديث: 11/6/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
SoftBank
Software Engineer
Tokyo, TY, Japan
إجمالي سنوي
¥5.89M
المستوى
L3
الراتب الأساسي
¥3.35M
Stock (/yr)
¥0
مكافأة
¥2.54M
سنوات العمل بالشركة
4 سنوات
سنوات الخبرة
4 سنوات
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في SoftBank in Greater Tokyo Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ¥14,567,298. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في SoftBank لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Tokyo Area هو ¥3,573,168.

