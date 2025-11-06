دليل الشركات
Soft Robotics مهندس برمجيات الرواتب في Greater Boston Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Greater Boston Area الوسطية في Soft Robotics $195K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Soft Robotics. آخر تحديث: 11/6/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Soft Robotics
Senior Principal Software Engineer
Bedford, MA
إجمالي سنوي
$195K
المستوى
-
الراتب الأساسي
$182K
Stock (/yr)
$13K
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
15 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Soft Robotics?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
رواتب التدريب

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Soft Robotics in Greater Boston Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $280,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Soft Robotics لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Boston Area هو $182,000.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Soft Robotics

