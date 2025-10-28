دليل الشركات
Societe Generale
Societe Generale مدير هندسة البرمجيات الرواتب

يتراوح تعويض مدير هندسة البرمجيات in India في Societe Generale من ₹6.62M لكل year لمستوى L3 إلى ₹6.94M لكل year لمستوى L6. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹5M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Societe Generale. آخر تحديث: 10/28/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L3
₹6.62M
₹4.54M
₹0
₹2.08M
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
عرض 3 مستويات أكثر
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ما هي المستويات المهنية في Societe Generale?

الأسئلة الشائعة

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Societe Generale

موارد أخرى