أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Societe Generale in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹3,661,308. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.