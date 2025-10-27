دليل الشركات
Societe Generale
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

Societe Generale مهندس برمجيات الرواتب

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in India في Societe Generale من ₹1.69M لكل year لمستوى L1 إلى ₹2.69M لكل year لمستوى L7. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹1.96M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Societe Generale. آخر تحديث: 10/27/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
(المستوى المبتدئ)
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
ما هي المستويات المهنية في Societe Generale?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Societe Generale in India تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₹3,661,308. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Societe Generale لوظيفة مهندس برمجيات in India هو ₹1,965,767.

موارد أخرى