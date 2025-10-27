يتراوح تعويض مهندس برمجيات in India في Societe Generale من ₹1.69M لكل year لمستوى L1 إلى ₹2.69M لكل year لمستوى L7. يبلغ مجموع حزمة التعويض in India الوسطية yearياً ₹1.96M. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Societe Generale. آخر تحديث: 10/27/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
₹1.69M
₹1.56M
₹2.7K
₹127K
L2
₹2.35M
₹2.19M
₹0
₹153K
L3
₹2.24M
₹2.05M
₹0
₹185K
L4
₹2.61M
₹2.39M
₹0
₹216K
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
