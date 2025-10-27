دليل الشركات
Societe Generale مصمم منتجات الرواتب

يبلغ مجموع تعويض مصمم منتجات in France في Societe Generale €49.7K لكل year لمستوى L3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in France الوسطية yearياً €49.2K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Societe Generale. آخر تحديث: 10/27/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L3
€49.7K
€49.7K
€0
€0
أحدث الرواتب المرسلة
ما هي المستويات المهنية في Societe Generale?

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مصمم تجربة المستخدم

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في Societe Generale in France تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره €63,959. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Societe Generale لوظيفة مصمم منتجات in France هو €42,513.

موارد أخرى