يتراوح تعويض عالم بيانات in France في Societe Generale من €41.4K لكل year لمستوى L1 إلى €31.2K لكل year لمستوى L3. يبلغ مجموع حزمة التعويض in France الوسطية yearياً €44.6K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Societe Generale. آخر تحديث: 10/27/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L1
€41.4K
€38.6K
€0
€2.8K
L2
€ --
€ --
€ --
€ --
L3
€31.2K
€29.5K
€0
€1.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
