أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برامج تقنية في Snap in Greater Los Angeles Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $688,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.