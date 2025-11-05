دليل الشركات
Snap مدير هندسة البرمجيات الرواتب في San Francisco Bay Area

يتراوح تعويض مدير هندسة البرمجيات in San Francisco Bay Area في Snap من $640K لكل year لمستوى L6 إلى $883K لكل year لمستوى L7. يبلغ مجموع حزمة التعويض in San Francisco Bay Area الوسطية yearياً $680K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Snap. آخر تحديث: 11/5/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$640K
$270K
$357K
$13.2K
L7
$883K
$325K
$547K
$11.7K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
عرض 1 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
إضافة راتب

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
جدول الاستحقاق

100%

سنة 1

نوع الأسهم
RSU

في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 1 سنة:

  • 100% يستحق في 1st-سنة (8.33% شهرياً)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (2.77% شهرياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (2.77% شهرياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (2.77% شهرياً)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

سنة 1

33%

سنة 2

13%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 54% يستحق في 1st-سنة (4.50% شهرياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (2.75% شهرياً)

  • 13% يستحق في 3rd-سنة (1.08% شهرياً)

Monthly vesting, no 1 year cliff



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Snap in San Francisco Bay Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $910,750. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Snap لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in San Francisco Bay Area هو $660,000.

