Snap
  • Greater London Area

Snap مبيعات الرواتب في Greater London Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مبيعات in Greater London Area الوسطية في Snap £110K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Snap. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Snap
Account Manager
London, EN, United Kingdom
إجمالي سنوي
£76.7K
المستوى
L4
الراتب الأساسي
£67.3K
Stock (/yr)
£9.4K
مكافأة
£0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
8 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Snap?
أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

100%

سنة 1

نوع الأسهم
RSU

في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 1 سنة:

  • 100% يستحق في 1st-سنة (8.33% شهرياً)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (2.77% شهرياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (2.77% شهرياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (2.77% شهرياً)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

سنة 1

33%

سنة 2

13%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 54% يستحق في 1st-سنة (4.50% شهرياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (2.75% شهرياً)

  • 13% يستحق في 3rd-سنة (1.08% شهرياً)

Monthly vesting, no 1 year cliff



المسميات الوظيفية المدرجة

مدير الحسابات التنفيذي

مدير الحسابات

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مبيعات في Snap in Greater London Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £202,156. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Snap لوظيفة مبيعات in Greater London Area هو £76,718.

