أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير برامج في Snap in Greater Los Angeles Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $279,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.