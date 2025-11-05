يتراوح تعويض عالم بيانات in Greater Los Angeles Area في Snap من $193K لكل year لمستوى L3 إلى $511K لكل year لمستوى L5. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Los Angeles Area الوسطية yearياً $450K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Snap. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
L3
$193K
$143K
$45.5K
$4.3K
L4
$332K
$172K
$150K
$10.4K
L5
$511K
$216K
$284K
$11.3K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
|لم يتم العثور على رواتب
100%
سنة 1
في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 1 سنة:
100% يستحق في 1st-سنة (8.33% شهرياً)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
سنة 1
33.3%
سنة 2
33.3%
سنة 3
في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33.3% يستحق في 1st-سنة (2.77% شهرياً)
33.3% يستحق في 2nd-سنة (2.77% شهرياً)
33.3% يستحق في 3rd-سنة (2.77% شهرياً)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
سنة 1
25%
سنة 2
25%
سنة 3
25%
سنة 4
في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:
25% يستحق في 1st-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)
25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
سنة 1
33%
سنة 2
13%
سنة 3
في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
54% يستحق في 1st-سنة (4.50% شهرياً)
33% يستحق في 2nd-سنة (2.75% شهرياً)
13% يستحق في 3rd-سنة (1.08% شهرياً)
Monthly vesting, no 1 year cliff