Snap
Snap محلل بيانات الرواتب في Greater Los Angeles Area

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل بيانات in Greater Los Angeles Area في Snap من $130K إلى $190K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Snap. آخر تحديث: 11/5/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$150K - $171K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$130K$150K$171K$190K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

100%

سنة 1

نوع الأسهم
RSU

في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 1 سنة:

  • 100% يستحق في 1st-سنة (8.33% شهرياً)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

سنة 1

33.3%

سنة 2

33.3%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33.3% يستحق في 1st-سنة (2.77% شهرياً)

  • 33.3% يستحق في 2nd-سنة (2.77% شهرياً)

  • 33.3% يستحق في 3rd-سنة (2.77% شهرياً)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

سنة 1

33%

سنة 2

13%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Snap، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 54% يستحق في 1st-سنة (4.50% شهرياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (2.75% شهرياً)

  • 13% يستحق في 3rd-سنة (1.08% شهرياً)

Monthly vesting, no 1 year cliff



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في Snap in Greater Los Angeles Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $189,980. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Snap لوظيفة محلل بيانات in Greater Los Angeles Area هو $130,410.

