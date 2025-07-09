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Smovin الرواتب

متوسط راتب Smovin هو $149,250 لـ مهندس مبيعات . تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Smovin. آخر تحديث: 8/2/2025

$160K

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مهندس مبيعات
$149K
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الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Smovin هو مهندس مبيعات at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $149,250. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Smovin هو $149,250.

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