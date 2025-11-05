يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Pittsburgh Area في Smith+Nephew $126K لكل year لمستوى Software Engineer 2. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Pittsburgh Area الوسطية yearياً $125K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Smith+Nephew. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
المسميات الوظيفية المدرجةإضافة مسمى وظيفي جديد