Smith+Nephew
Smith+Nephew مهندس برمجيات الرواتب في Pittsburgh Area

يبلغ مجموع تعويض مهندس برمجيات in Pittsburgh Area في Smith+Nephew $126K لكل year لمستوى Software Engineer 2. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Pittsburgh Area الوسطية yearياً $125K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Smith+Nephew. آخر تحديث: 11/5/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Associate Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$126K
$118K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
عرض 3 مستويات أكثر
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في Smith+Nephew?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الشاملة

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Smith+Nephew in Pittsburgh Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $170,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Smith+Nephew لوظيفة مهندس برمجيات in Pittsburgh Area هو $127,000.

