أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Smith+Nephew in Greater Boston Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $240,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.