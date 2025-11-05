دليل الشركات
SmartThings
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Minneapolis-St. Paul Area

SmartThings مهندس برمجيات الرواتب في Minneapolis-St. Paul Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Minneapolis-St. Paul Area في SmartThings من $109K لكل year لمستوى Software Engineer إلى $192K لكل year لمستوى Staff Software Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Minneapolis-St. Paul Area الوسطية yearياً $151K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SmartThings. آخر تحديث: 11/5/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Software Engineer
(المستوى المبتدئ)
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في SmartThings?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الخلفية

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في SmartThings in Minneapolis-St. Paul Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $245,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في SmartThings لوظيفة مهندس برمجيات in Minneapolis-St. Paul Area هو $150,000.

