Smartsheet
  الرواتب
  مدير هندسة البرمجيات

  جميع رواتب مدير هندسة البرمجيات

  Greater Seattle Area

Smartsheet مدير هندسة البرمجيات الرواتب في Greater Seattle Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض مدير هندسة البرمجيات in Greater Seattle Area الوسطية في Smartsheet $365K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Smartsheet. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Smartsheet
Engineering Manager
Bellevue, WA
إجمالي سنوي
$365K
المستوى
L6
الراتب الأساسي
$210K
Stock (/yr)
$120K
مكافأة
$35K
سنوات العمل بالشركة
2 سنوات
سنوات الخبرة
21 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Smartsheet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Smartsheet، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

33%

سنة 1

33%

سنة 2

34%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Smartsheet، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (8.25% ربع سنوي)

  • 34% يستحق في 3rd-سنة (8.50% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مدير هندسة البرمجيات في Smartsheet in Greater Seattle Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $468,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Smartsheet لوظيفة مدير هندسة البرمجيات in Greater Seattle Area هو $350,000.

