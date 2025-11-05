دليل الشركات
Smartsheet
تعمل هنا؟ اطلب شركتك
    Levels FYI Logo
  • الرواتب
  • مهندس برمجيات

  • جميع رواتب مهندس برمجيات

  • Edinburgh Metro Area

Smartsheet مهندس برمجيات الرواتب في Edinburgh Metro Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Edinburgh Metro Area في Smartsheet من £70K لكل year لمستوى SE II إلى £160K لكل year لمستوى Senior SE II. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Edinburgh Metro Area الوسطية yearياً £177K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Smartsheet. آخر تحديث: 11/5/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
إضافة تعويضمقارنة المستويات
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
SE I
(المستوى المبتدئ)
£ --
£ --
£ --
£ --
SE II
£70K
£48.1K
£17.1K
£4.9K
Senior SE I
£113K
£79.2K
£26.4K
£7.9K
Senior SE II
£160K
£81.2K
£73K
£6.2K
عرض 2 مستويات أكثر
إضافة تعويضمقارنة المستويات

Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.6K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
إضافةإضافة راتبإضافة تعويض

الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
تصدير البياناتعرض الوظائف المتاحة
رواتب التدريب

جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Smartsheet، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

33%

سنة 1

33%

سنة 2

34%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Smartsheet، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (8.25% ربع سنوي)

  • 34% يستحق في 3rd-سنة (8.50% ربع سنوي)



احصل على الرواتب الموثقة في بريدك الإلكتروني

اشترك في العروض مهندس برمجيات الموثقة.ستحصل على تفصيل تفاصيل التعويضات عبر البريد الإلكتروني. اعرف المزيد

هذا الموقع محمي بواسطة ريكابتشا وسياسة الخصوصية و شروط الخدمة الخاصة بجوجل تنطبق.

المسميات الوظيفية المدرجة

إضافة مسمى وظيفي جديد

مهندس البرمجيات الخلفية

مهندس البرمجيات الشاملة

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Smartsheet in Edinburgh Metro Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره £181,118. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Smartsheet لوظيفة مهندس برمجيات in Edinburgh Metro Area هو £137,756.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Smartsheet

الشركات ذات الصلة

  • Verily
  • CrowdStrike
  • Fastly
  • Microsoft
  • Salesforce
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى