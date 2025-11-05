دليل الشركات
Smartsheet تسويق الرواتب في Greater Seattle Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض تسويق in Greater Seattle Area الوسطية في Smartsheet $180K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Smartsheet. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Smartsheet
Marketing Director
Bellevue, WA
إجمالي سنوي
$180K
المستوى
9
الراتب الأساسي
$180K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
5 سنوات
سنوات الخبرة
10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Smartsheet?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Smartsheet، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

33%

سنة 1

33%

سنة 2

34%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Smartsheet، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (8.25% ربع سنوي)

  • 34% يستحق في 3rd-سنة (8.50% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة تسويق في Smartsheet in Greater Seattle Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $358,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Smartsheet لوظيفة تسويق in Greater Seattle Area هو $187,500.

