Smartsheet عالم بيانات الرواتب في Greater Seattle Area

يبلغ مجموع حزمة تعويض عالم بيانات in Greater Seattle Area الوسطية في Smartsheet $160K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Smartsheet. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Smartsheet
Data Scientist
Bellevue, WA
إجمالي سنوي
$160K
المستوى
Senior
الراتب الأساسي
$160K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$0
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
5 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Smartsheet?
أحدث الرواتب المرسلة
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Smartsheet، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

33%

سنة 1

33%

سنة 2

34%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Smartsheet، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (8.25% ربع سنوي)

  • 34% يستحق في 3rd-سنة (8.50% ربع سنوي)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة عالم بيانات في Smartsheet in Greater Seattle Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $275,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Smartsheet لوظيفة عالم بيانات in Greater Seattle Area هو $161,500.

