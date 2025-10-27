دليل الشركات
Sleep Number
Sleep Number محلل بيانات الرواتب

يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل بيانات in United States في Sleep Number من $161K إلى $229K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sleep Number. آخر تحديث: 10/27/2025

متوسط إجمالي التعويضات

$184K - $216K
United States
النطاق الشائع
النطاق المحتمل
$161K$184K$216K$229K
النطاق الشائع
النطاق المحتمل

جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

33%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Sleep Number، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)



الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل بيانات في Sleep Number in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $229,320. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Sleep Number لوظيفة محلل بيانات in United States هو $160,720.

