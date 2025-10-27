يتراوح متوسط إجمالي تعويض محلل بيانات in United States في Sleep Number من $161K إلى $229K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Sleep Number. آخر تحديث: 10/27/2025
متوسط إجمالي التعويضات
في Sleep Number، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:
33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوياً)
33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوياً)