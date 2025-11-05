دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس حلول in Greater Chicago Area الوسطية في Slalom Build $147K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Slalom Build. آخر تحديث: 11/5/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Slalom Build
Solution Architect
Chicago, IL
إجمالي سنوي
$147K
المستوى
L4
الراتب الأساسي
$134K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$13K
سنوات العمل بالشركة
5 سنوات
سنوات الخبرة
7 سنوات
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس حلول في Slalom Build in Greater Chicago Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $189,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Slalom Build لوظيفة مهندس حلول in Greater Chicago Area هو $160,000.

