أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس حلول في Slalom Build in Canada تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$177,047. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.