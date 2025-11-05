دليل الشركات
Slalom Build
  • Greater Toronto Area

Slalom Build مهندس برمجيات الرواتب في Greater Toronto Area

يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Toronto Area في Slalom Build من CA$99K لكل year لمستوى Engineer إلى CA$129K لكل year لمستوى Senior Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Toronto Area الوسطية yearياً CA$108K. آخر تحديث: 11/5/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Engineer
(المستوى المبتدئ)
CA$99K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في Slalom Build?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس البيانات

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Slalom Build in Greater Toronto Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CA$128,726. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Slalom Build لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Toronto Area هو CA$104,221.

