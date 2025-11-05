يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Toronto Area في Slalom Build من CA$99K لكل year لمستوى Engineer إلى CA$129K لكل year لمستوى Senior Engineer. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Toronto Area الوسطية yearياً CA$108K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Slalom Build. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Engineer
CA$99K
CA$94.2K
CA$0
CA$4.8K
Senior Engineer
CA$129K
CA$122K
CA$0
CA$6.6K
Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
