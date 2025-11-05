دليل الشركات
يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Greater Chicago Area في Slalom Build من $97.4K لكل year لمستوى Engineer إلى $189K لكل year لمستوى Senior Architect. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Greater Chicago Area الوسطية yearياً $140K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Slalom Build. آخر تحديث: 11/5/2025

متوسط التعويض حسب المستوى
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Engineer
(المستوى المبتدئ)
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
أحدث الرواتب المرسلة
رواتب التدريب

ما هي المستويات المهنية في Slalom Build?

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الشاملة

مهندس البيانات

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Slalom Build in Greater Chicago Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $188,500. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Slalom Build لوظيفة مهندس برمجيات in Greater Chicago Area هو $129,000.

