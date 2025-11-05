يتراوح تعويض مهندس برمجيات in Canada في Slalom Build من CA$101K لكل year لمستوى Engineer إلى CA$139K لكل year لمستوى Architect. يبلغ مجموع حزمة التعويض in Canada الوسطية yearياً CA$109K. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Slalom Build. آخر تحديث: 11/5/2025
اسم المستوى
الإجمالي
الراتب الأساسي
الأسهم
المكافأة
Engineer
CA$101K
CA$95K
CA$0
CA$5.7K
Senior Engineer
CA$127K
CA$121K
CA$0
CA$6K
Architect
CA$139K
CA$131K
CA$0
CA$7.6K
Senior Architect
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
الشركة
اسم المستوى
سنوات الخبرة
إجمالي التعويض
|لم يتم العثور على رواتب
