أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Skydio in San Francisco Bay Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $328,750. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.