أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس ميكانيكي في Skydio in San Francisco Bay Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $265,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.