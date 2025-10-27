دليل الشركات
Skai
Skai مهندس برمجيات الرواتب

يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Israel الوسطية في Skai ₪334K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في Skai. آخر تحديث: 10/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
Skai
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
إجمالي سنوي
₪334K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
₪334K
Stock (/yr)
₪0
مكافأة
₪0
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Skai?
أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس البرمجيات الشاملة

الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في Skai in Israel تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره ₪509,197. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Skai لوظيفة مهندس برمجيات in Israel هو ₪380,236.

موارد أخرى