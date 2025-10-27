دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Switzerland الوسطية في SIX CHF 117K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SIX. آخر تحديث: 10/27/2025

الحزمة المتوسطة
CHF 117K
ما هي المستويات المهنية في SIX?
Block logo
+CHF 47.1K
Robinhood logo
+CHF 72.3K
Stripe logo
+CHF 16.2K
Datadog logo
+CHF 28.4K
Verily logo
+CHF 17.9K
Don't get lowballed
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في SIX in Switzerland تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CHF 146,006. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في SIX لوظيفة مهندس برمجيات in Switzerland هو CHF 118,656.

