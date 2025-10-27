دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض محلل أمن سيبراني الوسطية في SIX CHF 85.2K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في SIX. آخر تحديث: 10/27/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
SIX
Cyber Security Engineer
Zurich, ZH, Switzerland
إجمالي سنوي
CHF 85.2K
المستوى
hidden
الراتب الأساسي
CHF 80.9K
Stock (/yr)
CHF 0
مكافأة
CHF 4.3K
سنوات العمل بالشركة
2-4 سنوات
سنوات الخبرة
5-10 سنوات
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة محلل أمن سيبراني في SIX تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره CHF 136,143. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في SIX لوظيفة محلل أمن سيبراني هو CHF 85,193.

