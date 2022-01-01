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Sisense
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Sisense الرواتب

نطاق رواتب Sisense يتراوح من $38,592 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ متخصص تكنولوجيا المعلومات في الطرف الأدنى إلى $218,900 لـ المبيعات في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Sisense. آخر تحديث: 8/5/2025

$160K

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مهندس برمجيات
Median $99.8K
محاسب
$119K
محلل أعمال
$143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

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خدمة العملاء
$162K
محلل بيانات
$139K
متخصص تكنولوجيا المعلومات
$38.6K
مدير المنتج
$112K
مُوظِّف
$86.2K
المبيعات
$219K
مدير هندسة البرمجيات
$159K
مهندس حلول
$144K
مدير البرامج التقنية
$101K
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جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع السهم
Options

في Sisense، تخضع Options لجدول استحقاق لمدة 4 سنوات:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (25.00% سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (25.00% سنوي)

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الأسئلة الشائعة

Il ruolo più pagato segnalato in Sisense è المبيعات at the Common Range Average level con una compensazione totale annuale di $218,900. Questo include lo stipendio base così come qualsiasi potenziale compensazione azionaria e bonus.
La compensazione totale annuale mediana segnalata in Sisense è di $129,320.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Sisense

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