دليل الشركات
Silicon Labs
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Silicon Labs الرواتب

نطاق رواتب Silicon Labs يتراوح من $50,868 في التعويض الإجمالي سنوياً لـ مدير هندسة البرمجيات في الطرف الأدنى إلى $301,500 لـ مدير البرامج التقنية في الطرف العلوي. تجمع Levels.fyi رواتب مجهولة وموثقة من موظفين حاليين وسابقين في Silicon Labs. آخر تحديث: 8/25/2025

$160K

احصل على الأجر، لا التلاعب

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تزيد عن 30 ألف دولار (وأحياناً 300 ألف دولار+).احصل على تفاوض على راتبك أو مراجعة سيرتك الذاتية بواسطة خبراء حقيقيين - موظفين توظيف يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
Median $135K
مهندس عتاد
Median $150K

مهندس دوائر متكاملة محددة التطبيق

تطوير الأعمال
$194K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

39 15
39 15
متخصص تكنولوجيا المعلومات
$94.5K
مصمم المنتج
$89.7K
مدير المنتج
$146K
مدير المشاريع
$221K
المبيعات
$102K
محلل أمن المعلومات
$165K
مدير هندسة البرمجيات
$50.9K
مدير البرامج التقنية
$302K
هل مسمى وظيفتك مفقود؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في فتح الصفحة.


جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

33%

سنة 3

نوع السهم
RSU

في Silicon Labs، تخضع RSUs لجدول استحقاق لمدة 3 سنوات:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوي)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (33.00% سنوي)

  • 33% يستحق في 3rd-سنة (33.00% سنوي)

هل لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع Levels.fyi للتفاعل مع موظفين من شركات مختلفة والحصول على نصائح مهنية والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

أعلى دور مدفوع الأجر مُبلغ عنه في Silicon Labs هو مدير البرامج التقنية at the Common Range Average level بمتوسط تعويض إجمالي سنوي قدره $301,500. يتضمن ذلك الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويض أسهم ومكافآت محتملة.
متوسط إجمالي التعويض السنوي المُبلغ عنه في Silicon Labs هو $145,725.

وظائف مميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Silicon Labs

شركات ذات صلة

  • Western Digital
  • Seagate
  • Lattice Semiconductor
  • Visa
  • NetApp
  • شاهد جميع الشركات ➜

موارد أخرى