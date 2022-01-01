دليل الشركات
Shopify
شوبيفاي الرواتب

تتراوح رواتب Shopify من $40,655 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب خدمة العملاء في الحد الأدنى إلى $367,054 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في شوبيفاي. آخر تحديث: 9/19/2025

$160K

مهندس برمجيات
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

مهندس برمجيات الهاتف المحمول

مهندس برمجيات الواجهة الأمامية

مهندس التعلم الآلي

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس بيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

عالم بيانات
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
مدير منتج
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

مصمم منتجات
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

مصمم تجربة المستخدم

التسويق
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
مدير هندسة البرمجيات
L7 $264K
L8 $367K
خدمة العملاء
L4 $40.7K
L5 $47.7K
مدير علوم البيانات
L7 $221K
L8 $279K
محلل مالي
L5 $90.4K
L6 $121K
محلل أعمال
Median $97.9K
مهندس مبيعات
Median $151K
العمليات التجارية
Median $350K
عمليات التسويق
Median $102K
موظف توظيف
Median $130K
مهندس حلول
Median $105K

مهندس بيانات

مهندس معماري لأمان السحابة

مدير العمليات التجارية
Median $106K
الموارد البشرية
Median $90K
المبيعات
Median $87.4K
مدير برنامج تقني
Median $276K
كاتب تقني
Median $66.7K
تطوير الأعمال
Median $326K
مدير تصميم المنتجات
Median $315K
مدير برنامج
Median $150K
محلل أمن سيبراني
Median $109K
محاسب
$89.6K
مساعد إداري
$41K
رئيس الموظفين
$109K
كاتب إعلاني
$52.6K
محلل بيانات
$164K
مصمم جرافيك
$149K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
$104K
استشاري إداري
$241K
مدير مشروع
$69.6K
باحث تجربة المستخدم
Median $100K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

33%

سنة 1

33%

سنة 2

33%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Shopify، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (33.00% سنوياً)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (8.25% ربع سنوي)

  • 33% يستحق في 3rd-سنة (8.25% ربع سنوي)

100%

سنة 1

نوع الأسهم
RSU

في Shopify، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 1 سنة:

  • 100% يستحق في 1st-سنة (100.00% سنوياً)

33%

سنة 1

33%

سنة 2

33%

سنة 3

نوع الأسهم
RSU

في Shopify، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 33% يستحق في 1st-سنة (8.25% ربع سنوي)

  • 33% يستحق في 2nd-سنة (8.25% ربع سنوي)

  • 33% يستحق في 3rd-سنة (8.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

The highest paying role reported at Shopify is مدير هندسة البرمجيات at the L8 level with a yearly total compensation of $367,054. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shopify is $115,356.

