شوبي الرواتب

تتراوح رواتب Shopee من $13,594 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب تطوير الأعمال في الحد الأدنى إلى $231,746 لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في شوبي. آخر تحديث: 9/19/2025

$160K

مهندس برمجيات
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

مهندس برمجيات الواجهة الأمامية

مهندس التعلم الآلي

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مهندس برمجيات متكامل

مهندس بيانات

مهندس برمجيات الإنتاج

مهندس موثوقية الموقع

مهندس ذكاء اصطناعي

مدير منتج
Median $74.9K
محلل بيانات
Median $57K

محلل أعمال
Median $75.8K
تطوير الأعمال
Median $13.6K
عالم بيانات
Median $91.2K
مصمم منتجات
Median $49.1K
مدير برنامج تقني
Median $74.8K

مدير مشروع تقني

الموارد البشرية
Median $54.8K
محلل مالي
Median $60K
التسويق
Median $44.5K
مدير مشروع
Median $38.7K
موظف توظيف
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
محاسب
$49.8K
العمليات التجارية
$46.9K
مدير العمليات التجارية
$44.7K
مهندس جيولوجي
$174K
مصمم جرافيك
$71.2K
أخصائي تكنولوجيا معلومات
$44.2K
القانونية
$98K
المبيعات
$41.3K
مدير هندسة البرمجيات
$225K
باحث تجربة المستخدم
$102K
جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
RSU

في Shopee، RSUs تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (6.25% ربع سنوي)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (6.25% ربع سنوي)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Shopee هي مهندس برمجيات at the Senior Expert Software Engineer level بتعويض إجمالي سنوي قدره $231,746. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Shopee هو $70,340.

