ShopBack
ShopBack الرواتب

تتراوح رواتب ShopBack من $15,900 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب باحث تجربة المستخدم في الحد الأدنى إلى $388,746 لمنصب مدير هندسة البرمجيات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في ShopBack. آخر تحديث: 9/19/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $54.4K
مدير منتج
Median $120K
محلل أعمال
$44.3K

تطوير الأعمال
$50.7K
التسويق
$49K
مصمم منتجات
$74.4K
مدير هندسة البرمجيات
$389K
باحث تجربة المستخدم
$15.9K
جدول الاستحقاق

5%

سنة 1

25%

سنة 2

70%

سنة 3

في ShopBack، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 3 سنة:

  • 5% يستحق في 1st-سنة (5.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (25.00% سنوياً)

  • 70% يستحق في 3rd-سنة (70.00% سنوياً)

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في ShopBack هي مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $388,746. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ShopBack هو $52,503.

