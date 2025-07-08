دليل الشركات
Shipwire, a CEVA Logistics Company الرواتب

الراتب الوسطي في Shipwire, a CEVA Logistics Company هو $223,875 لمنصب مدير هندسة البرمجيات . يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Shipwire, a CEVA Logistics Company. آخر تحديث: 11/30/2025

مدير هندسة البرمجيات
$224K
الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Shipwire, a CEVA Logistics Company هي مدير هندسة البرمجيات at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $223,875. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Shipwire, a CEVA Logistics Company هو $223,875.

