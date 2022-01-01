دليل الشركات
Shippo الرواتب

تتراوح رواتب Shippo من $94,525 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب موظف توظيف في الحد الأدنى إلى $326,360 لمنصب العمليات التجارية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Shippo. آخر تحديث: 9/18/2025

$160K

مهندس برمجيات
Median $180K

مهندس برمجيات الواجهة الخلفية

مدير هندسة البرمجيات
Median $220K
العمليات التجارية
$326K

مدير العمليات التجارية
$198K
القانونية
$171K
مصمم منتجات
$196K
مدير منتج
$196K
موظف توظيف
$94.5K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

في Shippo، منح الأسهم/حقوق الملكية تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

الأسئلة الشائعة

Mediānā gada kopējā atlīdzība, par kuru ziņots Shippo, ir $196,015.

موارد أخرى