أعلى حزمة راتب لوظيفة مهندس برمجيات في ShiftKey in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $148,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.