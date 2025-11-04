دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مصمم منتجات in United States الوسطية في ShiftKey $165K لكل year. عرض تفاصيل الراتب الأساسي والأسهم والمكافآت لحزم التعويض الإجمالية في ShiftKey. آخر تحديث: 11/4/2025

الحزمة المتوسطة
company icon
ShiftKey
UX Designer
Austin, TX
إجمالي سنوي
$165K
المستوى
Senior Designer
الراتب الأساسي
$150K
Stock (/yr)
$0
مكافأة
$15K
سنوات العمل بالشركة
1 سنة
سنوات الخبرة
7 سنوات
ما هي المستويات المهنية في ShiftKey?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
أحدث الرواتب المرسلة
الأسئلة الشائعة

أعلى حزمة راتب لوظيفة مصمم منتجات في ShiftKey in United States تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $173,800. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في ShiftKey لوظيفة مصمم منتجات in United States هو $165,000.

موارد أخرى