Shift5 الرواتب

تتراوح رواتب Shift5 من $175,272 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $335,921 لمنصب مبيعات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Shift5 . آخر تحديث: 11/29/2025