دليل الشركات
Shield AI
تعمل هنا؟ اطلب شركتك

Shield AI الرواتب

تتراوح رواتب Shield AI من $100,000 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس أجهزة في الحد الأدنى إلى $391,950 لمنصب مدير العمليات التجارية في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Shield AI. آخر تحديث: 10/14/2025

$160K

احصل على راتبك المستحق، لا تُستغل

لقد تفاوضنا على آلاف العروض وحققنا بانتظام زيادات تتجاوز 30 ألف دولار (وأحياناً أكثر من 300 ألف دولار). احصل على التفاوض لراتبك أو احصل على مراجعة سيرتك الذاتية من قبل الخبراء الحقيقيين - المُوظِّفين الذين يقومون بذلك يومياً.

مهندس برمجيات
Software Engineer I $108K
Software Engineer II $128K
Senior Software Engineer $165K
Staff Software Engineer $272K
مهندس أجهزة
Median $100K
مدير هندسة البرمجيات
Median $289K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

95 60
95 60
مهندس طيران وفضاء
$166K
مدير العمليات التجارية
$392K
تطوير الأعمال
$130K
عالم بيانات
$382K
مهندس ميكانيكي
$105K
مدير منتج
$182K
موظف توظيف
$161K
مدير برنامج تقني
$182K
لا تجد مسماك الوظيفي؟

ابحث عن جميع الرواتب في صفحة التعويضات أو أضف راتبك للمساعدة في إلغاء قفل الصفحة.


جدول الاستحقاق

25%

سنة 1

25%

سنة 2

25%

سنة 3

25%

سنة 4

نوع الأسهم
Options

في Shield AI، Options تخضع لجدول استحقاق مدته 4 سنة:

  • 25% يستحق في 1st-سنة (25.00% سنوياً)

  • 25% يستحق في 2nd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 3rd-سنة (2.08% شهرياً)

  • 25% يستحق في 4th-سنة (2.08% شهرياً)

لديك سؤال؟ اسأل المجتمع.

زر مجتمع ليفلز.فاي للتفاعل مع الموظفين من مختلف الشركات، والحصول على نصائح مهنية، والمزيد.

زر الآن!

الأسئلة الشائعة

أعلى وظيفة أجراً في Shield AI هي مدير العمليات التجارية at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $391,950. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Shield AI هو $165,408.

الوظائف المميزة

    لم يتم العثور على وظائف مميزة لـ Shield AI

الشركات ذات الصلة

  • Virtusa
  • Sauce Labs
  • MasterControl
  • NetSPI
  • Mastercard
  • مشاهدة جميع الشركات ➜

موارد أخرى