Shibumi الرواتب

تتراوح رواتب Shibumi من $85,425 في إجمالي التعويض سنوياً لمنصب مهندس برمجيات في الحد الأدنى إلى $298,500 لمنصب مبيعات في الحد الأقصى. يجمع موقع Levels.fyi رواتب مجهولة ومُوثقة من الموظفين الحاليين والسابقين في Shibumi . آخر تحديث: 11/29/2025