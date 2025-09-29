دليل الشركات
يبلغ مجموع حزمة تعويض مهندس برمجيات in Canada الوسطية في Servus Credit Union CA$152K لكل year.

الحزمة المتوسطة
company icon
Servus Credit Union
Software Engineer
Edmonton, AB, Canada
إجمالي سنوي
CA$152K
المستوى
L3
الراتب الأساسي
CA$132K
Stock (/yr)
CA$0
مكافأة
CA$20.3K
سنوات العمل بالشركة
10 سنوات
سنوات الخبرة
13 سنوات
ما هي المستويات المهنية في Servus Credit Union?

CA$226K

أحدث الرواتب المرسلة
الشركة

الموقع | التاريخ

اسم المستوى

العلامة

سنوات الخبرة

الإجمالي / في الشركة

إجمالي التعويض

الراتب الأساسي | الأسهم (سنوياً) | المكافأة
لم يتم العثور على رواتب
رواتب التدريب

المسميات الوظيفية المدرجة

مهندس برمجيات متكامل

الأسئلة الشائعة

The highest paying salary package reported for a مهندس برمجيات at Servus Credit Union in Canada sits at a yearly total compensation of CA$207,329. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Servus Credit Union for the مهندس برمجيات role in Canada is CA$152,349.

